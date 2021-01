Napoli, ipotesi traghettatore fino a fine stagione: ad ADL non dispiacerebbe Edy Reja

Il futuro di Gennaro Gattuso al Napoli è in bilico. Le idee del mister, infatti, non sono state recepite da parte della squadra la quale ha proseguito sulla stessa scia di risultati di Carlo Ancelotti, se non peggio in questa stagione.

La situazione in casa Napoli è quasi drammatica, con il gioco praticamente inesistente. Ciò fa capire come sia stato sbagliato qualcosa proprio a livello societario, con presidente Aurelio De Laurentiis che, in queste ultime settimane, non si è mostrato pubblicamente alle telecamere.

Comunque, in caso di ulteriori risultati negativi, il presidente partenopeo potrebbe prendere anche la decisione di separarsi prima del previsto da Gennaro Gattuso. Dopo la gara di ieri, infatti, i due avrebbero avuto un’accesa discussione telefonica.

Se la situazione non dovesse migliorare, Aurelio De Laurentiis avrebbe già un nome per sostituire Gennaro Gattuso, l’unico che accetterebbe la panchina azzurra in questo stato e per soli pochi mesi.

Il nome è quello di Edy Reja. Quest’ultimo, attualmente, è il CT della Nazionale albanese. Pur di ritornare in azzurro, il mister sarebbe disposto ad accettare il doppio incarico. Si tratta, comunque, di una situazione delicata.