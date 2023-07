Napoli, Itakura sarà il primo colpo: ha accettato il trasferimento, rifiutato ingaggio milionario dall’Arabia

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha iniziato a programmare il futuro con il nuovo allenatore, Rudi Garcia. Con il mister è stato programmato non solo il ritiro di Dimaro che inizierà nei prossimi giorni, ma si è parlato soprattutto di mercato e dei possibili nuovi acquisti.

Secondo le ultime indiscrezioni, e come confermato anche dallo stesso agente del calciatore, il Napoli sarebbe ad un passo dal chiudere il primo acquisto della sessione estiva di mercato, acquistando le prestazioni sportive del difensore Ko Itakura. Quest’ultimo, come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, ha accettato il Napoli rifiutando anche le altre destinazioni come l’Arabia: “La sua volontà appare assodata e avrebbe rinunciato a una buona offerta dall’Arabia Saudita proprio perché preferisce misurarsi in Europa e nella Champions, dopo aver fatto esperienze in Eredivisie (con il Groningen) e in Bundesliga con il suo attuale club, il Borussia Moenchengladbach“. In Arabia, infatti, erano pronti ad offrire cifre blu al difensore, il quale ha però preferito restare in Europa e scegliere Napoli.

Per chiudere la trattativa restano da limare alcuni dettagli con il suo attuale club e venirsi incontro dal punto di vista economico. Aurelio De Laurentiis, infatti, ha messo sul piatto 12 milioni di euro, circa tre in meno rispetto alla richiesta del club tedesco di 15 milioni. Le sensazioni, però, sono positive e la trattativa potrebbe concludersi con l’aggiunta di alcuni bonus. Anche il mister Rudi Garcia è soddisfatto del possibile acquisto del difensore. Nonostante il prezzo non eccessivo, è infatti considerato uno dei migliori sulla piazza e negli ultimi giorni si sono fatti sotto anche diversi club della Premier Leaugue.