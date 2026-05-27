Napoli, tre azzurri saranno rilanciati da Italiano

Contro le aspettative di molti, Vincenzo Italiano sembra il candidato più vicino alla panchina del Napoli.

Secondo quanto riportato dal giornale “La Repubblica”, Aurelio De Laurentiis avrebbe come obiettivo per la prossima stagione quello di valorizzare i nuovi acquisti, lasciati quest’anno lontani dal campo del Maradona.

Durante i recenti incontri, Italiano si sarebbe mostrato intenzionato a lavorare duramente per cercare di rilanciare Noa Lang e Lorenzo Lucca. Entrambi sono giocatori in cui il club azzurro confida molto. Il tecnico ritiene che possano sposarsi perfettamente con il suo registro di gioco.

Lo stesso vale anche per Beukema. L’allenatore conosce molto bene il difensore. I due, infatti, hanno lavorato insieme nel Bologna. Durante tale esperienza, il calciatore divenne uno dei pilastri fondamentali della squadra.

ADL avrebbe avanzato per Italiano un’offerta biennale, con diritto di opzione per un’eventuale ulteriore stagione, pari a 3 milioni per ciascun anno. Se le trattative si concludessero, il Napoli riuscirebbe a ridurre notevolmente il monte ingaggi, rispetto alle cifre sostenute con Antonio Conte o a quelle a cui andrebbe incontro con Massimiliano Allegri.