Napoli, Italiano è pronto a diventare il nuovo allenatore: stipendio e come giocherebbero gli azzurri

Dopo la festa Scudetto, in casa Napoli si pensa al futuro. L’addio di Luciano Spalletti è porterà ad un’importante rivoluzione, con il nuovo tecnico che avrà il compito di confermare quanto di buono è stato fatto. Tutti gli indizi portano ad un solo nome, l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Aurelio De Laurentiis avrebbe già presentato un’offerta al mister, offrendo un contratto importante da 2.5 milioni di euro a stagione per due anni con opzione per il terzo. Si tratterebbe di un ingaggio doppio rispetto a quello attualmente percepito a Firenze. Sarà però necessario aspettare la finale di Conference Cup della squadra Viola.

Ma, come giocherebbe il nuovo Napoli di Vicenzo Italiano? La formazione resterebbe la stessa, il 4-3-3, ma, inevitabilmente, ci saranno delle differenze di giocatori, con dei ricambi necessari a partire dal difensore Kim, il quale è ormai destinato alla partenza con destinazione Manchester United. Altri due calciatori che potrebbero salutare sono Zielinski e Lozano, entrambi con un solo anno di contratto e che rischiano, quindi, di andare via a parametro zero.

Al loro posto, il nuovo direttore sportivo si baserà sulle preferenze di Italiano, il quale potrebbe consigliare i seguenti nomi: Nikola Milenković della Fiorentina in difesa, Milinkovic Savic della Lazio a centrocampo e Domenico Berardi in attacco. Tre acquisti per il quale il Napoli arriverebbe a spendere una cifra compresa tra i 70 e 80 milioni di euro.

Il nuovo Napoli 2023/2024 di Vincenzo Italiano, quindi, potrebbe essere il seguente: (4-3-3), Meret, Milenkovic, Rrahmani, Di Lorenzo, Mario Rui, Lobotka, Milinkovic Savic, Anguissa, Berardi, Kvara, Osimhen.