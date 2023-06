Napoli, Italiano il prescelto: le cifre del contratto. Spalletti ha individuato il suo successore ideale

Il nuovo Napoli prenderà forma dopo la partita contro la Sampdoria. Il Presidente Aurelio De Laurentiis è alla ricerca di un nuovo allenatore e, al momento, il profilo più probabile sembra essere quello di Vincenzo Italiano, attuale allenatore della Fiorentina. Il mister è infatti nella lista del presidente da diversi mesi ed avrebbe un ingaggio abbordabile rispetto ad altri nomi circolati nelle ultime ore.

Per il mister, infatti, Aurelio De Laurentiis avrebbe preparato un contratto sulla falsa riga di quello di Spalletti, ovvero uno stipendio che, con i premi, potrebbe arrivare a circa 3 milioni di euro a stagione. De Laurentiis è convinto che Italiano possa presto esplodere e portare al successo il Napoli. Il presidente vede nel tecnico un Guardiola del calcio moderno.

L’ormai ex allenatore del Napoli, invece, avrebbe in mente un nome per un suo eventuale sostituto: Fabio Cannavaro. Come riportato dall’edizione de Il Mattino, infatti, è convinto che l’ex difensore della Nazionale italiana rappresenterebbe la figura ideale per dare continuità al suo progetto e sarebbe ben accolto da parte di tutto lo spogliatoio.