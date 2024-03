Napoli, Italiano nel mirino per giugno

Nel caso in cui non dovessero riconfermare Calzona, il Napoli pensa concretamente a Vincenzo Italiano per la prossima stagione. L’allenatore potrebbe andare via dalla Fiorentina dopo le ultime di campionato

Vincenzo Italiano potrebbe diventare il nuovo allenatore del Napoli nella prossima stagione. Il Napoli sta pensando a chi prendere per la panchina e il tecnico della Fiorentina sarebbe il primo indiziato per sedersi come allenatore della squadra più prestigiosa della Campania.

Rocco Commisso sarebbe intenzionato a lasciarlo partire davanti ad una buona offerta, con il tecnico viola che vorrebbe provare una nuova esperienza dopo l’avventura a Firenze che è culminata con qualche soddisfazione come la finale di Conference League dello scorso anno.

Voglia di farsi valere con la Fiorentina

Intanto, nel pre partita della sfida con la Roma Italiano ha dimostrato che la sua Fiorentina ha grosse ambizioni: “Affrontiamo squadre come la Roma di alto livello che ci precedono e vogliamo restare aggrappati al treno Europa. Ultimamente in casa stiamo facendo bene e spero che questo entusiasmo possa darci una marcia in più. Maxime Lopez e Arthur fanno girare la squadra e hanno dinamismo, hanno qualità molto simili e visto che Arthur non sta benissimo oggi Arthur ha l’opportunità di mettersi in mostra. Complimenti a De Rossi, non è mai facile ma lui è amato dalla gente e sta facendo grandi cose. Non posso che complimentarmi con lui”. Italiano vuole, quindi, togliersi altre soddisfazioni per poi magari salutare la Fiorentina con qualcosa in più a livello personale e di squadra.