Napoli, Italiano nella lista di De Laurentiis: l’allenatore punterebbe sul 4-3-3

Vincenzo Italiano è uno dei pupilli del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. L’attuale mister del Bologna è sempre stato nel mirino del club azzurro e il numero uno azzurro sarebbe molto interessato nel caso in cui Antonio Conte decida di andare in Nazionale. Ma, come giocherebbe la squadra con l’arrivo di Vincenzo Italiano?

Sicuramente ci saranno dei cambiamenti, con alcuni calciatori che non saranno riconfermati. A restare sarebbero sicuramente Di Lorenzo, Buongiorno ed Hojlund. Italiano, invece, punterebbe sicuramente su due calciatori del Bologna: Orsolini e Lucumì.

Il nuovo Napoli 2026/2027 di Vincenzo Italiano, quindi, potrebbe essere il seguente: (4-3-3): Savic, Di Lorenzo, Lucumì, Buongiorno, Gutierrez, Lobotka, Joao Gomes, McTominay, Alisson, Orsolini, Hojlund.

A rischiare sarebbero diversi calciatori, tra cui David Neres e Romelu Lukaku. Da decifrare anche il futuro di Zambo Anguissa. In caso di arrivo di Lucumì, invece, si giocherebbe il posto da titolare con Rrahmani.