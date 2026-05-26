Il Napoli ha ormai deciso di affidare la propria panchina a Vincenzo Italiano, tecnico che avrebbe convinto Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna dopo settimane di riflessioni. L’attuale allenatore del Bologna è pronto ad iniziare una nuova avventura in azzurro, con i contatti tra le parti diventati sempre più intensi negli ultimi giorni.

Si raffredda invece in maniera definitiva la pista che portava a Maurizio Sarri, nome che aveva acceso entusiasmo tra molti tifosi del Napoli. Come rivelato nei giorni scorsi da Ciro Venerato, il possibile ritorno del tecnico toscano era molto apprezzato anche da alcuni big dello spogliatoio azzurro, convinti che il suo calcio potesse rilanciare ancora il progetto partenopeo.

Nonostante questo gradimento interno, la trattativa con Sarri non ha mai trovato l’accelerata decisiva e nelle ultime ore il suo nome si è avvicinato sempre di più all’Atalanta. Una situazione che ha spinto il Napoli a cambiare definitivamente direzione, puntando con forza su Italiano.

La scelta di Italiano rappresenta un segnale chiaro da parte della società: continuare con un calcio offensivo, moderno e spettacolare. Il tecnico ha impressionato negli ultimi anni per la qualità del gioco espresso con Fiorentina e Bologna, oltre alla capacità di valorizzare i giovani e dare identità alle sue squadre.