Napoli, Jorginho potrebbe tornare in maglia azzurra

Jorginho, centrocampista del Chelsea, è in scadenza di contratto il 30 giugno 2023 e secondo le ultime indiscrezioni potrebbe tornare nuovamente a vestire la maglia azzurra.

Il regista, infatti, attualmente gioca in Inghilterra ma Napoli ha rappresentato la sua casa in Italia per molto tempo come ricordato dal suo agente, Joao Santos, e il suo profilo piace ancora molto al ds azzurro Giuntoli.

La clamorosa ipotesi riguardo un suo possibile ritorno in maglia azzurra è stata lanciata dal quotidiano La Repubblica secondo cui l’italo-brasiliano starebbe attendendo una chiamata dal presidente De Laurentiis.

Ecco quanto dichiarato dall’agente: “Se ci fosse un nuovo interesse saremmo felici, però al momento il Napoli non ha avuto contatti con noi“.

Il calciatore, quindi, secondo quanto riportato sembrerebbe felice di tornare all’ombra del Vesuvio ma per farlo sa anche che dovrà rinunciare a gran parte dell’ingaggio da 6 milioni che percepisce attualmente.