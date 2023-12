Napoli, Joshua Zirkzee nel mirino del club

L’attaccante del Bologna Joshua Zirkzee ha una clausola rescissoria di 40 milioni di euro a partire da luglio 2024. Attualmente, il Bologna considera il giocatore incedibile durante la finestra di mercato di gennaio. Tuttavia, diversi club stanno già monitorando Zirkzee in vista della prossima stagione. Tra le squadre interessate ci sono Juventus, Aston Villa, Milan, Napoli e West Ham. L’informazione è stata riportata su X (ex Twitter) dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira.

#Bologna’s striker Joshua #Zirkzee has a release clause of €40M from July 2024. Rossoblù consider him non-transferable in January. Many clubs are already monitoring him for the next season as #Juventus, #AstonVilla, #ACMilan, #Napoli and #WestHam. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 20, 2023