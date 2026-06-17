Napoli, chi sostituirà Juan Jesus? In pole c’è un giocatore interno

Il Napoli, in vista dell’inizio della prossima stagione, sta facendo di tutto per cercare di rafforzare il reparto difensivo.

Il club azzurro sta lavorando su più fronti. Da un lato, è impegnato nella trattativa con Mario Gila, dall’altro sta facendo delle valutazioni interne su chi potrebbe prendere il posto di Juan Jesus.

Stando a quanto riportato dal “Corriere dello Sport” il predestinato, al momento, sembra Rafa Marin. Il difensore spagnolo, dopo il periodo in prestito al Villarreal, tornerà a Napoli. Nulla esclude che potrebbe avere maggiore spazio nelle formazioni del nuovo tecnico, Massimiliano Allegri.

A dir il vero, stando a quanto trapelato, la dirigenza del club sportivo avrebbe già preso la sua decisione. Il team partenopeo vorrebbe, infatti, puntare sul giocatore, classe 2002, considerato ora pronto a svolgere delle prestazioni difensive, non inferiori alle aspettative.

Non si può dire lo stesso per Beukema. Il calciatore, approdato a Napoli un anno fa, non ha convinto pienamente il club. Per ora, non sembra che la sua permanenza nel team azzurro stia per terminare; tuttavia, negli ultimi tempi la sua figura è stata oggetto di ipotesi di mercato.