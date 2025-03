Napoli, Juan Jesus dirà addio a fine stagione: non rinnoverà il contratto, previsto il ritorno in Brasile

Il prossimo mercato estivo vedrà la SSC Napoli essere protagonista. Il presidente Aurelio De Laurentiis vuole regalare nuovi calciatori ad Antonio Conte ed inevitabilmente, ci saranno delle cessioni. Un addio ormai certo, come rivelato da TuttoSport, riguarda il difensore Juan Jesus.

Secondo il noto quotidiano sportivo, infatti, il difensore centrale non rinnoverà il suo contratto con il club partenopeo nonostante le recenti ottime prestazioni e ritornerà in Brasile. Una decisione che sarebbe arrivata nelle ultime settimane dal momento che si parlava addirittura di rinnovo.

JUAN JESUS E IL RINNOVO CON LA SSC NAPOLI. IL DIFENSORE PARTENOPEO AVREBBE DECISO DI CONCLUDERE LA SUA AVVENTURA CON LA MAGLIA PARTENOPEO AL TERMINE DELLA STAGIONE

Quasi cento in quattro anni di Napoli le presenze per il difensore brasiliano, che, dopo aver indossato la maglia di Inter, Roma ed infine Napoli, potrebbe presto ritornare in Brasile a distanza di oltre quindici anni. Anche se non titolare, il calciatore ha contribuito alla vittoria del terzo Scudetto con Luciano Spalletti in panchina.