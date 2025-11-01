Napoli, Juan Jesus leader in campo e fuori: per Conte è una pedina fondamentale

Al termine della stagione la dirigenza azzurra farà le proprie valutazioni su diversi calciatori presenti in rosa. Alcuni di questi sono già destinati all’addio, altri, a sorpresa, potrebbero restare nonostante il loro contratto sia in scadenza al termine della stagione.

Non è così scontata, infatti, la partenza di un altro giocatore del Napoli: Juan Jesus. Nonostante le critiche il centrale brasiliano è ormai diventato un leader non solo in campo ma anche dello spogliatoio. Il prossimo anno compirà 35 anni e il Napoli ha bisogno di un uomo di esperienza che possa incoraggiare la squadra nei momenti di difficoltà considerando le varie competizioni.

PERMANENZA JUAN JESUS, FONDAMENTALE CONTE MA DE LAURENTIIS HA COME OBIETTIVO QUELLO DI RINGIOVANIRE LA ROSA

Per il suo eventuale rinnovo sarà fondamentale che ad esprimersi su di lui sia Antonio Conte in persona. Proprio l’attuale mister, infatti, ha più volte esaltato il suo difensore, facendo notare ai tifosi l’importanza non solo in campo ma anche per la squadra.

Ovviamente dovrà accettare un ruolo da comprimario visto che il Napoli punta al ringiovanimento per il prossimo anno. L’intenzione della società, infatti, è quella di acquistare calciatori da posizionare in panchina ma già pronti quando chiamati in causa.