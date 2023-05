Napoli, Juan Jesus l’unico over 30 ad aver convinto ADL a rinnovargli il contratto: resterà per altri 12 mesi

In casa Napoli è tempo di mercato. Il Presidente Aurelio De Laurentiis sta già lavorando e programmando il futuro, e il primo pensiero è sicuramente ai calciatori già presenti in rosa. Il numero uno azzurro, infatti, ha da sempre una politica puntata sui giovani, e, per questo motivo, difficilmente ci saranno i rinnovi degli over 30.

Un calciatore che però ha convinto Aurelio De Laurentiis è il difensore Juan Jesus. Quest’ultimo, infatti, ha trovato ormai da diverse settimane l’accordo per il nuovo contratto e per questo resterà a Napoli ancora per altri dodici mesi.

Juan Jesus, al momento, rappresenta l’unico calciatore over 30 ad aver convinto Aurelio De Laurentiis. In lui, forse, il presidente vede un atteggiamento da leader. Si tratta di un pupillo di Luciano Spalletti, il quale, però, non sarà più l’allenatore della SSC Napoli.