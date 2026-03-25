Il futuro di Juan Jesus e Leonardo Spinazzola al Napoli resta avvolto nell’incertezza. Entrambi i giocatori hanno il contratto in scadenza e, con l’avvicinarsi della fine della stagione, il tema dei rinnovi diventa sempre più centrale nelle strategie del club azzurro. La situazione più delicata sembra essere quella legata al difensore brasiliano. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, il Napoli non appare particolarmente intenzionato a proseguire il rapporto con Juan Jesus.

Le parole sono piuttosto chiare: il rinnovo è attualmente in stand-by e ogni decisione verrà rimandata al termine della stagione, ma la sensazione è che la bilancia penda più verso un addio che verso una permanenza. Una scelta che potrebbe rientrare in un più ampio processo di rinnovamento della rosa, soprattutto nel reparto difensivo.

Diverso, ma comunque incerto, il discorso relativo a Spinazzola. L’esterno italiano rappresenta un profilo di esperienza e qualità, ma anche per lui non sono ancora arrivate certezze sul futuro. Il club sta valutando attentamente costi, rendimento e prospettive tecniche.

In casa Napoli, dunque, si respira aria di cambiamento. Le prossime settimane saranno decisive per capire se ci saranno margini per trattative o se, invece, si consumeranno due separazioni che segnerebbero la fine di un ciclo per entrambi i giocatori in maglia azzurra.