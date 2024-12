Napoli, Juan Jesus potrebbe fare la fine di Demme: scelto il nuovo difensore per gennaio

La SSC Napoli, come spesso dichiarato dalla dirigenza partenopea e dallo stesso Antonio Conte, è in fase di ricostruzione e per questo motivo, l’anno in corso, porterà ad alcune scelte per il bene della squadra. In vista del mercato di gennaio, la priorità è l’acquisto di un difensore centrale.

La decisione di acquistare un nuovo centrale, riferisce Radio CrC, porterebbe all’esclusione di un calciatore: Juan Jesus. L’emittente radiofonica rivela che “come Mario Rui, che non sta trovando squadra, fare anch’egli la fine di Diego Demme di un anno fa, quando il tedesco è stato messo fuori rosa”.

“La coperta è corta: abbiamo 7 uomini per 5 posti del reparto arretrato, e sono pochi. Per questo, o uno tra Natan e Jesus rimane in rosa, oppure il Napoli ricorrerà ad un acquisto e, più che un centrale, potrebbe intervenire sull’esterno”.

NUOVO DIFENSORE CENTRALE SSC NAPOLI, ANTONIO CONTE VUOLE UN CALCIATORE CHE POSSA FARE LA DIFFERENZA E CHE GIA’ CONOSCE IL MASSIMO CAMPIONATO ITALIANO: LA SCELTA E’ FINITA SU KIWIOR

L’edizione de Il Mattino riporta: “Conte vuole ulteriormente blindare la propria difesa e l’innesto di un centrale sembra prioritario. Kiwior dell’Arsenal è la prima scelta (il 24enne centrale polacco ha trovato poco minutaggio con Arteta), ma i Gunners non intendono far partire il giocatore in prestito”.

“Al massimo con un obbligo di riscatto (di circa 20 milioni di sterline). Danilo della Juve sarebbe un’alternativa ed anche l’ingaggio (da 4 milioni) verrebbe ammortizzato dal decreto crescita, ma bisogna fare i conti con la vecchia signora”.