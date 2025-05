Napoli, Juan Jesus può dire addio al termine della stagione

La SSC Napoli, in vista della prossima stagione, farà diversi cambiamenti. Il presidente partenopeo ha intenzione di fare importanti investimenti in vista del ritorno in UEFA Champions League e regalare all’allenatore una squadra che possa competere su tutte le competizioni.

Un calciatore destinato a lasciare la maglia azzurra al termine della stagione è il difensore Juan Jesus. Aurelio De Laurentiis ha intenzione di ringiovanire il reparto arretrato del campo e l’acquisto di Marianucci, un calciatore di prospettiva, potrebbe proprio prendere il posto del brasiliano.

JUAN JESUS E IL RINNOVO CON LA SSC NAPOLI. IL DIFENSORE PARTENOPEO AVREBBE DECISO DI CONCLUDERE LA SUA AVVENTURA CON LA MAGLIA PARTENOPEO AL TERMINE DELLA STAGIONE

Quasi cento in quattro anni di Napoli le presenze per il difensore brasiliano, che, dopo aver indossato la maglia di Inter, Roma ed infine Napoli, potrebbe presto ritornare in Brasile a distanza di oltre quindici anni.

Anche se non titolare, il calciatore ha contribuito alla vittoria del terzo Scudetto con Luciano Spalletti in panchina. Ora il futuro di Juan Jesus è in dubbio con il suo contratto in scadenza a fine giugno.