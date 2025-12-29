Napoli, Juan Jesus sta vivendo una seconda giovinezza: il suo contratto è in scadenza tra sei mesi

Juan Jesus sta vivendo una seconda giovinezza in maglia azzurra, diventando uno dei protagonisti più sorprendenti e affidabili del Napoli di Antonio Conte. In un momento della stagione in cui ogni dettaglio fa la differenza, il difensore brasiliano ha saputo rispondere presente.

Non è un caso se, nelle ultime partite, Conte lo ha addirittura preferito ad Alessandro Buongiorno. Una scelta forte e significativa, che racconta molto della fiducia che il tecnico ripone in Juan Jesus. L’ex Inter e Roma non si è limitato a “tappare un buco”: ha guidato il reparto difensivo, ha dato sicurezza ai compagni.

Antonio Conte non ha dubbi sul suo futuro. Il messaggio è chiaro: Juan Jesus deve rinnovare e restare a Napoli anche la prossima stagione. Non solo per ciò che offre sul campo, ma per il peso specifico che ha all’interno del gruppo squadra.

Napoli ha riscoperto un difensore affidabile e un uomo squadra autentico. E Juan Jesus, con il lavoro quotidiano e le risposte date sul terreno di gioco, si è guadagnato sul campo la stima dell’allenatore, dei compagni e dei tifosi. Il futuro, oggi, parla ancora azzurro.