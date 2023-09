Napoli, Juan Jesus stop lungo: come deve organizzarsi Garcia

Rudi Garcia si trova a fronteggiare la sfortuna, con un palo anche a Bologna dopo il colpo sulla traversa da parte di Braga. Inoltre, il tecnico deve affrontare un’emergenza difensiva che si è aggravata con il verdetto degli esami di Juan Jesus, che ha riportato una “distrazione di primo grado al bicipite femorale sinistro”. L’allenatore ritornerà in campo dopo la pausa, motivo per cui il Napoli sta esplorando la lista dei difensori senza contratto, come riportato dal Corriere dello Sport.

Come procederà Garcia

Ma chi sono attualmente i difensori senza contratto disponibili? Ce ne sono pochi, e forse nessuno di loro potrebbe avere un impatto significativo sulla squadra azzurra.

Il migliore tra loro è indubbiamente Almamy Touré, 27 anni, svincolato dall’Eintracht Francoforte. Segue Phil Jones, 31 anni, recentemente svincolato dal Manchester United, e nella lista figura anche Jerome Boateng, ex giocatore del Bayern Monaco.

Ci sono anche tre difensori che hanno già giocato a buoni livelli in Italia: Oscar Murillo (ex Inter, 35 anni), Shkodran Mustafi (ex Sampdoria, 31 anni) e Sokratis Papastathopoulos (ex Genoa e Milan, 35 anni). Oltre a loro, ci sono molti altri difensori, ma per la maggior parte sono poco conosciuti.