venerdì, Maggio 15, 2026
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Napoli, Juan Jesus out: scelto il sostituto

Francesca Panico
Di Francesca Panico
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Fonte Flickr

In vista della fine della stagione, il Napoli sta facendo le sue valutazioni in merito a cessioni ed acquisti. A dire addio al club azzurro sarà certamente Juan Jesus. Il team è, pertanto, alla ricerca di un nuovo difensore da affiancare a Beukema, Buongiorno e Rrhamani.

Tra i nomi presenti al tavolo di Giovanni Manna c’è quello di Mario Gila. Secondo il giornale “Il Corriere dello Sport” , il calciatore della Lazio è in cima alla lista dei possibili sostituti del brasiliano.

Lo spagnolo ha convinto tutta la dirigenza azzurra. Il suo profilo, infatti, rispecchia pienamente ciò di cui il Napoli è alla ricerca. Ha 20 anni, una buona qualità fisica e consapevolezza del gioco.

Il club azzurro non è solo nella corsa per il difensore bianco-celeste. A fargli compagnia ci sono anche altre squadre, tra cui il Milan. Stando a quanto trapelato, tuttavia, c’è un grande ostacolo. La Lazio non è disposta ad abbassare le sue pretese economiche su Gila, nonostante il suo contratto sia in scadenza.

De Laurentiis, dal suo canto, è molto attento ai costi ed ad oggi non vuole fare investimenti troppo costosi. Non resta, dunque, che aspettare l’inizio del mercato estivo.

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