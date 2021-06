Napoli, Junior Nzila lascia il club: addio all’ultima eredità della gestione Gattuso

Il Napoli lascia partire il giovane Nzila dopo un anno in prestito dal Chiasso. Il ventenne giocherà al CSKA Sofia dopo essersi allenato con la prima squadra azzurra per tutta la scorsa stagione.

Finisce ancor prima di iniziare l’avventura di Junior Nzila col Napoli. Il giocatore classe 2001, in prestito dal Chiasso non verrà riscattato e tornerà in Svizzera per continuare il suo percorso di maturazione. La tappa in terra elvetica però non durerà molto. Il giovanissimo mediano sarebbe già stato girato in prestito ai bulgari del CSKA Sofia.

Una nuova chance in un club della nobiltà centroeuropea e forse qualche rimpianto per il Napoli che, soprattutto sotto la gestione Gattuso, aveva puntato forte sul ventenne francese. Eppure dalla dirigenza non sarebbe arrivato nemmeno un messaggio di saluto sui canali social della società.

Chissà se a pesare sul mancato riscatto sarebbe stato proprio il rapporto burrascoso e l’addio di Gattuso a fine stagione. Di sicuro il tecnico passato alla Fiorentina alla fine della stagione aveva riposto molta fiducia nelle qualità di Nzila tanto da portarlo, per quasi tutto lo scorso anno, ad allenarsi con la prima squadra.

E dire che proprio le grandi doti fisiche e atletiche del ragazzo avrebbero potuto fare gran comodo agli azzurri, alla ricerca da tempo di un mediano dalla costituzione importante e in grado di recuperare il pallone e ribaltare repentinamente il fronte d’attacco. Evidentemente Spalletti non la vedrebbe allo stesso modo preferendogli profili più brevilinei e scattanti.

La scommessa di Gattuso, dunque, non è destinata a compiersi a Napoli e a tanti sembra quasi che il presidente De Laurentiis e il suo staff abbia voluto, con questa mancata operazione, chiudere definitivamente ogni legame con la precedente gestione. Al Napoli si guarda avanti e l’era Spalletti è tutta da scoprire.