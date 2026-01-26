lunedì, Gennaio 26, 2026
HomeSportCalcioJuve-Napoli, Conte incredulo: il labiale verso l’arbitro parla chiaro
CalcioSerie A

Juve-Napoli, Conte incredulo: il labiale verso l’arbitro parla chiaro

Francesca Panico
Di Francesca Panico
0
Conte
Antonio Conte, Foto Wikimedia Commons

Durante il recente match Juve-Napoli, ci sono stati grandi momenti di tensione.

Tutto è partito dal presunto fallo di Bremer su Hojlund. L’attaccante del club partenopeo è stato completamente avvolto dal difensore bianco-nero.

L’arbitro Mariani, però, non ha ritenuto che si  trattasse di un illecito. Lo stesso Var non è intervenuto. Non ha, infatti, chiamato  il direttore di gara nella sala On-Field Review per rivedere la dinamica.

Antonio Conte, mister della squadra ospite, non ha affatto digerito la decisione presa. Anzi, tutt’altro. Le immagini mandate in onda parlano chiaro. L’allenatore, dopo qualche secondo di incredulità, si è rivolto all’arbitro e senza molti giri di parole, ha detto: “Non lo vai neanche a vedere eh?”

Nonostante le proteste dei tifosi e degli stessi giocatori del Napoli, il direttore di gara non si è smosso dalla sua posizione, né tanto meno il Var ha fatto un passo indietro. Una scelta che ha lasciato il club di ADL e i napoletani con l’amaro in bocca.

Articolo precedente
Juventus 3-0 Napoli, Zuliani: “È una sceneggiata, guardate bene cosa succede tra Bremer e Hojlund”
Francesca Panico
Francesca Panico
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode