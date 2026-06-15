Fabrizio Romano a sorpresa: “De Bruyne-Juve? Ecco la verità”

Nelle ultime ore, alcune voci hanno rivelato che la Juventus sarebbe interessata a Kevin De Bruyne. Per ora, non ci sarebbe stato nessun contatto tra la squadra bianco-nera ed il centrocampista del Napoli.

Sulla questione si è espresso Fabrizio Romano. Ecco le parole del giornalista sportivo sul suo canale Youtube:” Ad oggi, non risulta nessuna trattativa tra la Juventus e Kevin De Bruyne”.

L’esperto di mercato, in men che non si dica, ha messo a tacere le recenti indiscrezioni.

Lui stesso, tuttavia, ha precisato che le dinamiche del mercato sono imprevedibili e che la situazione potrebbe cambiare da un momento all’altro.

La recenti affermazioni del giornalista hanno rassicurato i tifosi del club azzurro, attualmente impegnato a fare le sue valutazioni sui giocatori, incluso KDB.