Napoli-Juve, giornata di rinunce: Allegri dovrà fare a meno di alcuni giocatori

Venerdì 13 gennaio allo stadio Maradona di Napoli, il club azzurro affronterà in un ostico big match la Juventus di Massimiliano Allegri. Per l’occasione, i bianconeri dovranno fare a meno di tanti protagonisti, facendo partire così il Napoli avvantaggiato.

Tante rinunce

Come riporta Tuttosport, Allegri dovrà rinunciare a diversi nomi come De Sciglio, Bonucci, Vlahovic, Cuadrado e Pogba. Inoltre, potrebbero esserci delle speranze per Bremer, ma non è del tutto sicuro.

I calciatori in questione hanno tutti problemi fisici: Vlahovic ha ancora la pubalgia e non sta giocando titolare da diverso tempo, Bonucci ha un’infiammazione del tendine dell’adduttore e lo vedremo a fine mese in campo.

Per quanto riguarda De Sciglio, il giocatore è ancora alle prese con la lesione del retto femorale mentre Cuadrado potrebbe rientrare nel fine settimana a causa di un fastidio al ginocchio sinistro. Tuttavia, sarà molto difficile vederlo in campo contro il Napoli.