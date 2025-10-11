Sfida di mercato tra Napoli e Juve: ecco il giocatore coinvolto

La rosa del Napoli non è ancora completa. Giovanni Manna è alla ricerca di un terzino destro da alternare al capitano Giovanni Di Lorenzo.
In vista del mercato di Gennaio, il team partenopeo sta elaborando varie ipotesi di acquisto. La possibile scelta potrebbe ricadere su Norton-Cuffy, giocatore di spicco del Genoa.
Al calciatore inglese, classe 2004, stando a quanto riportato dal “Corriere dello Sport” sarebbe interessata anche la Juventus.
La squadra rosso-blu, al momento, è disposta a cedere il terzino destro a non meno di 10 milioni.
Le prestazioni del giocatore ed il gioco di rialzo della posta tra il Napoli e la Juve potrebbero far ulteriormente aumentare la somma; arrivando a toccare i 18-20 milioni.