sabato, Ottobre 11, 2025
HomeSportCalcioSfida di mercato tra Napoli e Juve: ecco il giocatore coinvolto
CalcioSerie A

Sfida di mercato tra Napoli e Juve: ecco il giocatore coinvolto

Francesca Panico
Di Francesca Panico
0
Fonte Flickr

La rosa del Napoli non è ancora completa. Giovanni Manna è alla ricerca di un terzino destro da alternare al capitano Giovanni Di Lorenzo.

In vista del mercato di Gennaio, il team partenopeo sta elaborando varie ipotesi di acquisto. La possibile scelta potrebbe ricadere su Norton-Cuffy, giocatore di spicco del Genoa.

Al calciatore inglese, classe 2004,  stando a quanto riportato dal “Corriere dello Sport” sarebbe interessata anche la Juventus.

La squadra rosso-blu, al momento, è disposta a cedere il terzino destro a non meno di 10 milioni.

Le prestazioni del giocatore ed il gioco di rialzo della posta tra il Napoli e la Juve potrebbero far ulteriormente aumentare la somma; arrivando a toccare i 18-20 milioni.

Articolo precedente
Nazionale italiana, Lorenzo Lucca ancora escluso: Gattuso gli ha preferito Piccoli della Fiorentina
Francesca Panico
Francesca Panico
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode