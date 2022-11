Napoli, Juventus e Milan su Kiwior

Mentre i tifosi napoletani possono gioire di un gran gol al mondiale di Piotr Zielinski con la sua Polonia, la società partenopea pensa al calciomercato. La squadra azzurra verrà rafforzata probabilmente per affrontare la prossima stagione ma i contatti con i nuovi papabili arrivi già sono iniziati. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è vigile sul mercato per regalare dei buoni calciatori a mister Spalletti.

Tra i vari giocatori di Serie A che stanno disputando il Mondiale in Qatar il Napoli ha soffermato la sua attenzione su un difensore. Stiamo parlando del polacco Jakub Kiwior, compagno di nazionale di Zielinski e difensore ventiduenne di prospettiva dello Spezia. Il difensore polacco è uno dei prospetti più interessanti in rapporto prezzo/margine di crescita.

La scorsa estate lo Spezia ha rifiutato per questo giocatore un’offerta da 12 milioni di euro da parte del West Ham convinti del fatto che dopo il Mondiale il suo prezzo sarebbe incrementato intorno ai 20 milioni di euro. La cifra ad oggi sembra un pò alta per il calciatore polacco ma occhio alle offerte che arriveranno allo Spezia.

Sul difensore sono vigili, oltre alle squadre inglesi, tre top club di Serie A ovvero Milan, Juventus e Napoli. Kiwior in avvio di campionato ha anche giocato al Maradona risultando uno dei migliori in campo grazie alle sue chiusure difensive. Il calciatore polacco è molto interessante grazie sopratutto alla sua duttilità, può giocare sia da difensore centrale sia da terzino sinistro ed anche da mediano.

Il giovane polacco proviene dalle giovanili dell’Anderlecht, poi si è trasferito in Slovacchia prima al Podbrezova e poi al MSK Zilina. Infine nell’Agosto 2021 si è trasferito allo Spezia per 2 milioni di euro. La Juventus potrebbe fare sul serio per Kiwior già da Gennaio, nel caso in cui Allegri confermasse la difesa a tre, mentre Napoli e Milan lo vorrebbero per la prossima stagione.