Napoli-Juventus, è sfida anche sul mercato

Non solo il Napoli si sta dando da fare per il mercato di gennaio. Anche la Juventus è alla ricerca di nuovi giocatori da aggiungere alla rosa di Spalletti.

Ecco, quanto rilevato da “TuttoSport”:” A proposito degli azzurri: la partita è di fatto già iniziata, almeno sul mercato. Manna e Comolli condividono una serie di guizzi, uno dei più particolari è Rodri Mendoza dell’Elche.

Centrocampista centrale, appena vent’anni, per i campioni d’Italia sarebbe una risposta alle incertezze sul futuro di Lobotka, per i bianconeri aiuterebbe a iniettare qualità nel reparto”.

Nell’articolo, si legge:” Manna sullo spagnolo potrebbe approfittare degli ottimi rapporti con l’entourage, con il quale ha già portato in Campania Rafa Marin. Nulla di indimenticabile, chiaro. Però tanto è bastato a stringere patti, a creare sinergie”.

Rodrigo Mendoza Martínez-Moyá, classe 2005, gioca come centrocampista nell’Elche CF, Club della Liga. È alto 182 cm e comanda il gioco con il piede destro.