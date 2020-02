Napoli, Juventus ed Inter piombano su Mertens: la situazione

In quel di Napoli continua a tenere banco il caso legato a Dries Mertens. L’attaccante azzurro ha il contratto in scadenza a giugno 2020 e non sembra molto vicino al rinnovo. Ecco allora che la sua situazione attira le sirene di vari club, anche di Serie A.

In particolare, secondo quanto raccolto dall’edizione odierna di Tuttosport, sul calciatore belga sarebbero piombate con prepotenza la Juventus e l’Inter. Per quanto riguarda i bianconeri, tutto nasce per esplicita richiesta di Maurizio Sarri, che tornerebbe volentieri ad allenare il suo centravanti ai tempi del Napoli.

In quel di Milano invece l’idea è nata sia per il gradimento del tecnico Antonio Conte che di quello del direttore sportivo Marotta. Quest’ultimo infatti avrebbe già pronta l’offerta da formulare a Dries Mertens: un triennale da 5 milioni a stagione con un ricco bonus alla firma di ben 10 milioni. Un totale ‘monstre’ di quindi 25 milioni.

L’offerta del Napoli rimane quella di prolungare il contratto al calciatore per altri due anni a 4 milioni a stagioni. Il centravanti belga però non è ancora convinto della proposta e per tale motivo continua a guardarsi intorno. Sulle sue tracce, oltre ad Inter e Juventus appena citate, vi sono anche la Roma ed il Chelsea.