Napoli, Juventus forte su Ospina. De Maggio: “Famiglia Agnelli interessata ad ingaggiarlo”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista e conduttore radiofonico Valter De Maggio, il quale ha parato del Napoli e di una trattativa che potrebbe infuocare il calciomercato estivo.

Secondo quanto appreso da De Maggio, infatti, la Juventus sarebbe vigile su una calciatore del Napoli, David Ospina, il quale ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e quindi con la possibilità di ingaggiarlo a costo zero.

“Sulle tracce del portiere colombiano del Napoli, secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbe l’attenzione Juventus che, a fine stagione, dovrebbe ribaltare le gerarchie in porta“.

“Il calciatore è a scadenza contrattuale con il Napoli ed il club della famiglia Agnelli sarebbe interessato a ingaggiare il portiere colombiano“.

Il Napoli, fino a questo momento, non ha proposto un nuovo contratto ad Ospina. L’intenzione della società, infatti, è quella di vendere il portiere azzurro per consentire a Meret di non avere intralci per un posto da titolare.