Napoli-Juventus, Ivan Zazzaroni: “Sul 4-1 ho ricevuto un messaggio da un allenatore importante”

Sulle pagine de Il Corriere dello Sport, è intervenuto il direttore Ivan Zazzaroni. Tra i vari temi toccati, si è soffermato sulla partita Napoli-Juventus, rivelando che durante la gara ha ricevuto un messaggio da un allenatore importante: “Sul 4-1 un allenatore importante mi ha inviato questo messaggio: “Osimhen vince da solo”. È vero ma solo in parte“.

“Quando Osi è in serate come questa il Napoli gioca in 12 e l’avversario in 10 (Bremer devastato)“.

Ivan Zazzaroni ha poi aggiunto: “Ma quando dietro il nigeriano si muovono di nuovo i migliori Kvara, Lobotka, Kim e Di Lorenzo, assistiamo a qualcosa di calcisticamente strepitoso. Per strapotere tecnico, tattico e fisico“.

La vittoria del Napoli contro la Juventus ha confermato che gli azzurri rappresentano la squadra da battere. I giocatori ne sono consapevoli e non hanno intenzione di lasciare nessun punto ai rivali.

Juventus, Inter e Milan, infatti, sono in attesa di qualche passo falso degli azzurri. Per il momento, però, i punti di vantaggio dalle inseguitrici continuano ad aumentare.