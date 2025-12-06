sabato, Dicembre 6, 2025
Napoli-Juventus, le probabili formazioni: Lobotka out, il centrocampista proverà il miracolo per il Benfica?

Moreno Zannone
fonte: google immagini contrassegnate per essere riutilizzate

Domenica il Diego Armando Maradona sarà il palcoscenico di una sfida che va ben oltre i tre punti. Napoli–Juventus non è mai una partita qualunque, ma questa volta l’attesa è ancora più intensa: Luciano Spalletti tornerà per la prima volta da avversario nello stadio in cui ha scritto una pagina indimenticabile della storia azzurra, guidando il club al terzo Scudetto.

La squadra di Antonio Conte arriva al match con una defezione pesante: Stanislav Lobotka non sarà della partita. Il centrocampista slovacco, fermatosi con un problema muscolare alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Cagliari, ha svolto ulteriori accertamenti che hanno confermato l’infortunio.

Lo stop si protrarrà per la gara di domenica contro la Juventus, ma ci potrebbe essere il miracolo per l’impegno di Champions League contro il Benfica. Lobotka è uno degli elementi più importanti della squadra per equilibrio, gestione dei tempi di gioco e capacità di resistere alla pressione. Al suo posto ci sarà Elmas.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David. Allenatore: Luciano Spalletti

Moreno Zannone
Moreno Zannone
