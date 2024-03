Napoli-Juventus, ,le probabili formazioni: un titolarissimo di Allegri non è ancora in grado di giocare

Napoli e Juventus scenderanno in campo allo stadio Diego Armando Maradona domenica 3 marzo alle ore 20.45. Per entrambe le squadre sarà una partita importante, con l’obiettivo di portare a casa tre punti fondamentali per la classifica.

Diversi giocatori, però, non saranno della partita per colpa degli infortuni. Calzona dovrà fare a meno di Ngonge e Cajuste. Peggiore, invece la situazione per Max Allegri, il quale non potrà disporre di De Sciglio, Rabiot, Danilo, Perin, Mckennie e Kean oltre gli squalificati Pogba e Fagioli.

In particolare un bianconero decisivo in questa stagione, Rabiot, ad oggi non è ancora in grado di giocare e per questo non sarà della partita. Bisognerà poi capire se in grado di giocare altri due calciatori importanti quali Danilo e Chiesa, i quali da poco hanno ripreso ad allernarsi in gruppo.

NAPOLI-JUVENTUS, LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA SFIDA DEL MARADONA DEL 3 MARZO 2024

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, Alcaraz, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. Allegri