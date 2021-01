Napoli-Juventus, le scelte di Rino Gattuso: Petagna stringe i denti e giocherà dal primo minuto

Questa sera, alle ore 21, Napoli e Juventus scenderanno in campo al Mapei Stadium per affrontarsi per la prima volta in stagione. Chi vincerà si porterà a casa la Supercoppa italiana.

Rino Gattuso è pronto a schierare la squadra migliore, con Andrea Petagna che dovrebbe stringere i denti e quindi essere titolare dal primo minuto. Sia Mertens che Llorente, infatti, non sono ancora al top per iniziare una partita dal primo minuto.

Queste dovrebbero essere le probabili formazioni, con la Juventus che arriva alla gara con diverse assenze:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Chiesa, Bentancur, Arthur, McKennie; Kulusevski, Ronaldo.

ARBITRO: Valeri

Con la positività di Fabian, a centrocampo ci sarà ancora una volta Diego Demme. L’ultima presentazione del centrocampista azzurro ha convinto tutti e per questo sarà preferito all’altro centrocampista, Stanislav Lobotka.