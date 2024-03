Napoli-Juventus, Mauro: “Bianconeri sconfitti per un rigorino. Se entri a gamba tesa gli rompi la caviglia”

Ai microfoni di Pressing, l’ex calciatore Massimo Mauro ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della partita del Napoli contro la Juventus ed in particolare del calcio di rigore assegnato agli azzurri per fallo commesso da un calciatore bianconero su Victor Osimhen.

“Se vogliamo dirla tutta la Juventus ha perso su un rigore che ti arrabbi se te lo fischiano contro. È un rigorino! Ora dico una cosa, così i napoletani si arrabbiano. Se entri a gamba tesi e con i tacchetti sull’avversario, gli rompi la caviglia”.

MASSIMO MAURO: “SE FOSSE STATO UN VERO FALLO, OSIMHEN NON SAREBBE RIUSCITO A CALCIARE IL RIGORE”

“Se fosse stato un vero fallo, Osimhen non sarebbe riuscito a calciare il rigore. Il difensore della Juventus poggia i tacchetti sulla caviglia, ma non affonda l’intervenito. Il ruolo dell’arbitro è quello di stare lì per capire se si tratta o meno di fallo”