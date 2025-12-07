Napoli-Juventus ora è ‘partita normale’: testimonianze confermano che la rivalità è solo sportiva

Napoli-Juventus è sempre stata la partita più attesa dell’anno per i tifosi partenopei. Negli ultimi anni, però, sta sempre più diventando un partita come le altre, a testimonianza della crescita del club azzurro, anche da parte della tifoseria. Attualmente, infatti, si assiste solo ad un clima di rivalità sportiva, che spesso avviene in modo scherzoso e non più come qualche anno fa.

Anche quest’anno la partita ha visto tifosi bianconeri presenti negli spalti, alcuni dei quali hanno anche indossato la maglia bianconera. Bisogna sottolineare che non c’è stato nessun clima d’odio, ma solo simpatiche battute sulla propria fede.

Una conferma di come sia cresciuto il tifo partenopeo sono le testimonianze dei precedenti scontri tra le due squadre al Maradona. Era il mese di gennaio di un anno fa e si giocava Napoli-Juventus: “Io e mia figlia eravamo presenti ieri allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Per entrambi era una gara molto sentita. Io sono tifoso del Napoli, ma lei è bianconera e si è presenta allo stadio con la maglia dei rivali, della Juventus“.

“Sapete cos’hanno fatto i tifosi azzurri vedendo mia figlia con la maglia della Juventus? Niente, nessun insulto. Anzi, con loro si è creato un rapporto cordiale. Si tratta di persone che non conosceva neanche. Un clima davvero bello”.

Questo è il calcio che bisogna vedere negli stadi. La rivalità deve essere solo sportiva. Ciò che bisogna condannare sono alcuni gesti presenti nella tifoseria più estrema.