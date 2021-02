Napoli-Juventus, Osimhen nello spogliatoio bianconero per una foto con Ronaldo

Il Napoli si gode la vittoria contro i rivali della Juventus. La partita giocata dalla squadra di Rino Gattuso non è stata molto esaltante ma comunque fondamentale per non perdere la corsa alla prossima Champions League.

Con una partita in meno, proprio contro i bianconeri, gli azzurri sono ad un passo proprio dalla Juventus la quale ha un punto in più in campionato.

Al termine della partita nello spogliatoio azzurro c’è stata una festa per i tre punti arrivati proprio contro i campioni d’Italia nelle ultime nove edizioni.

Dopo aver festeggiato, un calciatore azzurro, Victor Osimhen, si è diretto nello spogliatoio dei bianconeri per conoscere uno dei suoi idoli: Cristiano Ronaldo.

Con il fenomeno della Juventus l’attaccante partenopeo ha scattato anche una foto ricordo. Cristiano Ronaldo è stato molto disponibile nonostante la sconfitta ed ha dedicato ad Osimhen anche un sorriso durante la foto. Uno scatto che l’attaccante nigeriano non dimenticherà facilmente.