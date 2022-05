Napoli, Kalajdzic per l’attacco? Le ultime

Il Napoli si sta preparando al meglio per la prossima sessione di calciomercato con l’obiettivo di ampliare tutti i reparti e competere per la lotta scudetto. Sono tanti, infatti, i nomi interessanti per il club e in queste ore se n’è aggiunto un altro: Sasa Kalajdzic. Vediamo le ultime news.

Kalajdzic per l’attacco?

La partenza o meno di Victor Osimhen influenzerà moltissimo il club e le possibili offerte arrivano dalla Premier League. Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza azzurra ci sarebbe anche quello di Kalajdzic, di origini serbe, attaccante della nazionale austriaca che milita nello Stoccarda.

Il giovane compirà 25 anni tra poco tempo, alto due metri e fisico ben piazzato. L’ultimo anno purtroppo è stato condizionato molto da un grave infortunio che lo ha tenuto lontano per 4 mesi. Tuttavia, il giovane ha impressionato particolarmente i club in Bundesliga.

6 gol in 15 presenze totali quest’anno e 16 gol in 33 presenze nella stagione precedente. Il suo contratto scade a giungo del 2023.