Napoli, Kalidou Koulibaly dovrebbe recuperare per il Barcellona

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport è molto ottimista in merito: Kalidou Koulibaly dovrebbe essere a completa disposizione della squadra per il 18 marzo, giorno in cui al Camp Nou andrà in scena Barcellona – Napoli. La gara, valida come ritorno degli ottavi di finale di Champions League, potrebbe avere quindi un protagonista in più.

In questi giorni infatti il difensore senegalese sta aumentando il lavoro in palestra e sembra ormai prossimo al rientro in gruppo. Probabilmente Koulibaly potrebbe tornare in scena anche prima della gara con il Barcellona. In merito al match con i blaugrana però andranno ovviamente fatte delle valutazioni importanti.

Il match d’andata al San Paolo ha infatti visto un Napoli solidissimo concedere poco o nulla al Barcellona. Merito della grandissima prestazione difensiva ovviamente va dato in buona parte al reparto arretrato. In quest’ultimo sono spiccati su tutti Manolas e Maksimovic che partita dopo partita stanno acquisendo consapevolezza ed intesa reciproca.

Non è da escludere quindi che il difensore serbo, a suon di ottime prestazioni, sia ora in cima alle gerarchie difensive del Napoli. A Koulibaly servirà quindi del tempo per riconquistare la fiducia di Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese ha bisogno di certezze, più che mai in una gara fondamentale come quella da disputare al Camp Nou.