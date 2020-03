Napoli, Kalidou Koulibaly torna in gruppo da lunedì: la situazione

Buone, anzi buonissime notizie arrivano questa mattina dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano sportivo italiano infatti Kalidou Koulibaly è ormai vicinissimo a ritrovare la miglior condizione fisica. Il difensore del Napoli infatti tornerà regolarmente ad allenarsi in gruppo da lunedì, fino a quel giorno il senegalese ultimerà il suo programma di recupero.

Gennaro Gattuso aveva infatti assegnato al suo roccioso difensore 10 giorni di lavoro personalizzato per recuperare completamente dall’infortunio e per ritrovare la condizione fisica ottimale, quasi mai dimostrata in questa stagione. Il recupero di Koulibaly arriva in una fase fondamentale della stagione, anche se ora intorno al suo impiego andranno fatte delle valutazioni.

L’inserimento in gruppo dalla prossima settimana renderà con molte probabilità disponibile Koulibaly alla trasferta di venerdì per il match Verona – Napoli. La sua eventuale convocazione con l’Hellas inoltre lo porterà, in maniera quasi automatica, ad essere convocato anche per la sfida europea contro il Barcellona che andrà in scena il 18 Marzo al Camp Nou.

Ottime notizie quindi per Gattuso, il quale ora si ritrova a fare delle scelte nel reparto difensivo. Al suo ritorno Koulibaly dovrà dare più del 100% per riconquistare la titolarità. Nel corso dell’assenza del senegalese dai campi di gioco infatti, Maksimovic si è rivelato un ottimo sostituto. Inoltre tra quest’ultimo e Manolas è nata una grande intesa, che ha reso molto ben amalgamato il reparto difensivo del Napoli.

Probabile quindi che Gattuso, almeno nelle prime partite, possa continuare a riproporre il duo Manolas-Maksimovic al centro della difesa, nonostante il rientro di Koulibaly. Quantomeno per la gara contro l’Hellas Verona. Per quanto concerne invece la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona tutto può succedere.