Napoli, Kamada più di un’idea: ma c’è il Benfica

L’Eintracht Francoforte perderà quasi sicuramente Daichi Kamada in estate, con il Napoli pronto a provare a prenderlo a zero

Daichi Kamada andrà via dall’Eintracht Francoforte. C’è quasi la sicurezza, con il giapponese che non sembra essere intenzionato a rinnovare il contratto in scadenza a fine stagione. Su di lui ci sarebbe il Napoli, pronto ad aumentare – se non raddoppiare – il suo attuale stipendio di 1 milione di euro.

Il calciatore giapponese è fortemente voluto anche da Borussia Dortmund e Benfica, con i portoghesi che sarebbero attualmente in pole per assicurarsi le sue prestazioni per la prossima stagione.

Possibilità per il Napoli?

Attualmente, il progetto del Benfica sarebbe quello più allettante specialmente perché gli consentirebbe maggiore minutaggio e una posizione ben più centrale. Il giocatore ex Gamba Osaka sarebbe voglioso di allontanarsi dalla Germania per trovare nuovi spunti e provare nuove esperienze, ma attenzione perché il Borussia Dortmund potrebbe comunque convincerlo.

I tedeschi, infatti, hanno un budget superiore alle altre concorrenti tanto che potrebbe fare la voce grossa e trattenerlo in Germania. Il Napoli, però, potrebbe sfruttare il ritrovato appeal dato dalla vittoria dello scudetto, oltre che ai buoni risultati conseguiti in Champions League. La semifinale sfiorata rende gli azzurri una squadra interessante per ogni giocatore e potrebbe essere utile per nuovi innesti. Il calciatore giapponese avrà tempo per riflettere, ma la sensazione è che con un buon pressing il Napoli potrebbe prenderlo. Resta da capire la sua volontà, ma una cosa è sicura: la Germania sembra non essere la sua via preferita.