Napoli-Kappa, c’è l’accordo per altri due anni

Napoli e Kappa insieme per almeno altri due anni. È quanto si evince dal comunicato del club in merito all’accordo con una delle aziende più importanti per quanto riguarda il settore dell’abbigliamento sportivo.

L’accordo, infatti, scadeva al termine di questa stagione ma entrambe le parti hanno deciso di prolungare la collaborazione per un altro biennio.

Kappa veste i colori azzurri già dal 2015 e, stando a quanto si legge dal comunicato, Marco Boglione – Presidente della BasicNet Spa – e Aurelio De Laurentiis – Presidente della SSC Napoli, hanno voluto fortemente questo rinnovo.

Insomma, pare che nonostante le prestazioni non certo lusinghiere degli azzurri, lo sponsor tecnico abbia deciso comunque di dare fiducia alla squadra rinnovando, in tempi non sospetti, la collaborazione.

Una collaborazione che, evidentemente, è stata fruttuosa per entrambe le parti in causa.