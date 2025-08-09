Napoli, Kevin ritorna prepotentemente nella lista di Giovanni Manna per rinforzare l’attacco

Napoli ha ormai rinunciato al sogno Dan Ndoye. L’esterno svizzero del Bologna, seguito per settimane, si è trasferito nella Premier League. Di conseguenza, il club partenopeo è alla ricerca di nuove soluzioni per rinforzare le fasce offensive guidate da Antonio Conte. Tra le alternative di alto livello emerge con forza il nome di Kevin Santos Lopes de Macedo – noto semplicemente come Kevin – un giovane talento brasiliano classe 2003 attualmente allo Shakhtar Donetsk. Esterno d’attacco capace di giocare su ambo le corsie, eccelle nel dribbling, nella velocità e nell’uno contro uno.

Nella stagione trascorsa, Kevin ha totalizzato 6 gol e 3 assist tra campionato e coppe, attirando l’interesse di vari club europei. Tuttavia è il Napoli a intensificare i contatti: il ds Giovanni Manna tiene d’occhio il suo profilo e lo considera un’opzione valida a fronte di proposte più onerose.

Lo Shakhtar ha fissato una valutazione tra i 30 e i 35 milioni di euro, ma sembra aperto a soluzioni più elastiche, come il prestito con obbligo di riscatto. Il giocatore pare essere interessato alla Serie A e al progetto tecnico di Conte, che cerca un elemento capace di creare superiorità numerica e imprevedibilità offensiva.

Inoltre, Kevin ha un ingaggio contenuto, decisamente inferiore rispetto ad altri profili in orbita Napoli, un fattore che potrebbe favorire un’accelerazione nella trattativa, soprattutto dopo il dietrofront obbligato su Ndoye