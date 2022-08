Napoli: Keylor Navas potrebbe arrivare in azzurro a gennaio

Il Napoli sembrava ormai essere alle battute finali nella trattativa con il Paris Saint Germain per il trasferimento di Keylor Navas in azzurro ma per ora il nodo che lega il costaricano al club francese non si è ancora sciolto.

Il portiere, infatti, non è disposto a rinunciare alla buonuscita dal Paris Saint Germain e non ha intenzione di rinunciare ai 18 milioni del proprio ingaggio fino al 2024. In quest’ottica il club e l’allenatore Spalletti sono costretti ad aspettare in attesa di nuove notizie dalla Francia.

Le ultime indiscrezioni arrivano dall’esperto di mercato Ciro Venerato che ha dichiarato: “Il PSG non intende corrispondere una buonuscita importante al costaricense. Il Napoli ha intenzione di corrispondere 3 milioni di euro a stagione al calciatore. Vedremo se Navas arriverà a Napoli in questa sessione di mercato o a Gennaio“.