Napoli, Khvicha Kvaratskhelia il prossimo a firmare: contratto fino al 2028, le cifre dell’ingaggio

Khvicha Kvaratskhelia non ci pensa proprio a lasciare la SSC Napoli. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’attaccante azzurro sarà il prossimo a firmare il rinnovo di contratto con il club di Aurelio De Laurentiis, un prolungamento di un anno con aumento dell’attuale ingaggio da 1.5 milioni di euro.

Il nuovo contratto avrà scadenza nel 2028 con ingaggio da 2.5 milioni di euro, il quale potrebbe aumentare in misura considerevole in virtù di bonus stabiliti in corso di stagione e raggiungimento di obiettivi personali. Aurelio De Laurentiis ha subito trovato l’accordo con il procuratore dell’attaccante georgiano. Non resta da attendere l’annuncio ufficiale.