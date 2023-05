Napoli, Kim molto vicino al Manchester United

Kim Min Jae sarebbe molto vicino al vestire la maglia del Manchester United per la prossima stagione. Il calciatore sarebbe addirittura in chiusura

Secondo quanto riportato dal Corriere dello sport, Kim Min Jae sarebbe vicinissimo al vestire la maglia del Manchester United. Il giocatore potrebbe salutare il Napoli in estate, con gli inglesi pronti a pagare la clausola rescissoria per il giocatore coreano.

Ecco cosa hanno detto i colleghi: “Con Kim molto vicino al Manchester United, pronto a liberarlo attraverso la clausola rescissoria e 60 milioni cash. Che andrà in tournée con la squadra in Corea, il suo Paese, e subito dopo potrebbe cambiare vita e campionato per la seconda volta in un anno: il Manchester United attende di chiudere tutti i passaggi richiesti dalla burocrazia e di portarlo in Premier sfruttando la clausola rescissoria inserita nel contratto. Con il placet di Min jae, ovviamente”.

Intanto per la panchina…

Sempre dal Corriere dello sport arriva la notizia del possibile addio di Luciano Spalletti. L’allenatore degli azzurri, attualmente, sembra essere in bilico con il patron ADL che vorrebbe però provare a trattenerlo. Ecco cosa è stato detto: “De Laurentiis, dal canto suo, ha scelto di continuare: almeno un altro anno. Impeccabile dal punto di vista contrattuale. E se Spalletti dovesse dimettersi, beh, sarebbe libero di respingere o accettare: dipende tutto dal presidente. Ma se le strade dovessero dividersi, beh, dovrebbe valutare un altro futuro: Antonio Conte è un vecchio pallino. Come Roberto De Zerbi, ora al Brighton. E Vincenzo Italiano, oggi ospite al Maradona con la Fiorentina”.