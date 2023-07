Napoli, Kim rivela l’attaccante più forte affrontato in Serie A

Lo scorso calciomercato estivo del Napoli è stato condotto con intelligenza da parte di Cristiano Giuntoli ed Aurelio De Laurentiis, i quali non hanno portato in Campania nomi altisonanti ma calciatori in grado di fare la differenza all’interno di una squadra. Una delle sorprese più belle è sicuramente il difensore Kim, il quale è riuscito a sostituire egregiamente un calciatore del calibro di Kalidou Koulibaly. Proprio il centrale azzurro, però, ha deciso di andare via, al Bayern Monaco, dopo una sola stagione.

Il giocatore ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato del campionato italiano di calcio: “Il mio obiettivo è quello di concentrare l’attenzione sulla partita per tutti i 90 minuti e di fare del mio meglio. Olivier Giroud è stato l’attaccante più difficile da marcare per me. È un giocatore forte ed esperto, che ha molte qualità come attaccante“.

“Un altro calciatore che ha stupito tutti è Khvicha Kvaratskhelia, il quale ha mostrato doti da vero campione. Anche gli stessi calciatori del Napoli, come Juan Jesus, sono rimasti impressionati dal suo potenziale”

“È un fenomeno, ha grandi qualità. Gli piace dribblare e deve continuare a fare quello che sta facendo“, ha detto il difensore del Napoli.