Napoli, Kim: “Scudetto? Se vogliamo possiamo farcela”

Il Napoli in questa sessione di mercato ha fatto degli ottimi acquisti in entrata che stanno permettendo al club di tenere la vetta della classifica e ottenere ottimi risultati in campo internazionale. Tra questi, un’entrata interessate è stata quella di Kim Min-Jae.

Il coreano sta facendo molto bene con il Napoli e sembra essere già entrato nel mirino di alcuni club europei, tra cui il Manchester United che potrebbe essere disposto a pagare la clausola rescissoria presente nel suo contratto.

Il suo arrivo sembra aver fatto dimenticare ai tifosi la partenza di Koulibaly e il suo profilo piace molto anche a Pedullà che ha dichiarato: “L’inserimento di Kim è stato perfetto, non soltanto in campo ma anche per come si è integrato e per il feeling con la città”.

In una recente intervista ai microfoni di Repubblica, è stato lo stesso sudcoreano a parlare delle sue origini e del motivo del feeling con la città partenopea: “Sto riscoprendo le mie origini, che bello stare qui. Sono un uomo di mare. Sto cominciando a visitare la città. Mi piace molto“.

La storia di Kim a Napoli, quindi, potrebbe durare a lungo. Il suo obiettivo? Battere la Juventus e festeggiare con i tifosi. Per lo scudetto, invece, sostiene: “Se continuiamo così, possiamo farcela“.