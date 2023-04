Napoli – Kim torna in Corea per la leva militare? Arriva la verità sul caso

Kim Min-Jae è ormai uno dei pilastri della difesa azzurra e il suo nome è rimbalzato su tutte la testate nelle ultime ore. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il coreano potrebbe fare ritorno nel paese d’origine per svolgere la leva militare obbligatoria.

In realtà la situazione è un po’ diversa. In Corea del Sud, infatti, vige la leva obbligatoria di due anni per tutti gli uomini ma in alcuni casi particolari la legge può essere ovviata.

Un uomo coreano, infatti, grazie a risultati sportivi eccellenti, come una medaglia alle Olimpiadi oppure una vittoria negli Asian Game, può svolgere un periodo di leva militare ridotto che va dalle 3 alle 5 settimane.

Questo è proprio il caso del difensore azzurro oltre che di Son del Tottenham che, grazie alla medaglia d’oro conquistata dalla Corea negli Asian Game del 2018, hanno l’opportunità di svolgere la leva ridotta.

Quindi, mentre Son lo ha già fatto nel 2020, Kim sta pensando di farlo nei mesi estivi in modo da adempiere ai propri doveri e spuntare anche questa casella.