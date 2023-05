Napoli, Kim tra Inghilterra e Germania: il Bayern Monaco pensa a lui come sostituto di Pavard

Il Napoli continua i suoi festeggiamenti per la vittoria dello scudetto ma è costantemente al lavoro anche sul versante del mercato. Kim è sicuramente uno dei protagonisti di questa ottima stagione, tra campionato e Champions League, per questo sono tanti i club che lo osservano e preparano le giuste offerte da mettere sul piatto.

Tra Inghilterra e Germania

Il coreano è da tempo osservato da diversi club della Premier come il Manchester United, ad oggi la pista più concreta. Tuttavia, stando a quanto riportato da AreaNapoli.it, il coreano avrebbe attirato l’attenzione anche dei club tedeschi come il Bayern Monaco. Quest’ultimo, infatti, si prepara a salutare Benjamin Pavard al termine di questa stagione e questo vuol dire guardarsi intorno alla ricerca della giusta sostituzione.

Il numero 3 allenato da Luciano Spalletti piace molto ai tedeschi per velocità, forza fisica, abilità nel gioco aereo e pulizia negli interventi difensivi. Inoltre, non è da sottovalutare l’importanza della Germania nel lanciare stelle del calcio asiatiche.

Kim, ad oggi, non chiude le porte in faccia a nessuno e valuta ogni possibile esperienza all’estero. Il Napoli, d’altro canto, non vuole farsi trovare impreparato e vorrebbe blindare il coreano anche a costo di alzare lo stipendio, per poi venderlo tra un anno.