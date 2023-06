Napoli, Kim va al Manchester United: ieri è iniziato il trasloco da Posillipo

In casa Napoli è tempo di addii. Il difensore azzurro Kim, come rivelato dall’edizione odierna de Il Mattino, ha iniziato il trasloco dalla sua abitazione di Posillipo: “Neanche il tempo di smaltire la sbornia per la festa. Nell’ultimo scatolone ci ha messo la medaglia appena ricevuta dalla Lega Calcio. E poi tutto in valigia. I traslocatori sono arrivati dalle parti di Posillipo nel primo pomeriggio di ieri, non hanno dovuto nemmeno annunciarsi alla guardia giurata all’ingresso del parco, perché tutti lì aspettavano quel camion diretto alla porta della casa di Kim MinJae“.

L’edizione de Il Mattino conclude: “Un pacco sopra l’altro: tutte le maglie della stagione, quelle che si è fatto dare dai compagni come regalo di addio, perché una stagione del genere va custodita in ogni suo cimelio“.

Da parte di Aurelio De Laurentiis c’era l’intenzione di rinnovare il contratto del giocatore, ma la clausola rescissoria inserita la scorsa estate ha portato al suo addio. Il Manchester United si è fiondato sul calciatore offrendo uno stipendio tre volte maggiore di quello attualmente percepito a Napoli, un ingaggio che non può essere rifiutato.